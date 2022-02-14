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Казахстанские военнослужащие готовятся к международному конкурсу «Воин мира»

14 Февраля 2022 20:37
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Казахстанские военнослужащие готовятся к международному конкурсу «Воин мира»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Вооруженных Силах Казахстана продолжается отбор для участия в Армейских международных играх, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

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В соединениях и частях организованы предварительные соревнования, в ходе которых выявляются наиболее подготовленные военнослужащие.

В числе успешно прошедших первоначальный отбор на конкурс «Воин мира» в региональном командовании «Восток» – старший сержант Дархан Аслан, сержант 3-го класса Александр Масяев, ефрейтор Берикжан Толеуов и рядовой Индира Алпысбаева. Теперь им предстоят состязания в масштабе Вооруженных Сил.

«С каждым годом улучшаются результаты отборочных соревнований, увеличивается количество желающих принять участие в конкурсе. Все это способствует росту профессионального уровня военнослужащих», – рассказал сержант танковой бригады сержант 1-го класса Алмас Жанысов.

Военнослужащие Вооруженных Сил Казахстана с 2009 года участвуют в конкурсе «Воин мира», который с 2018 года включен в программу Армейских международных игр. Он представляет собой состязание из пяти этапов, включающих военно-спортивное соревнование, выполнение нормативов по предметам боевой подготовки, интеллектуальный тур, а также литературно-художественный и творческий конкурс. В 2021 году на соревнованиях в Армении команда Вооруженных Сил Казахстана завоевала общекомандное третье место.


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#Минобороны РК   #Вооруженные силы  
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