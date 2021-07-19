Казахстанские ветераны боевых действий выступили с инициативой создания общественной организации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане прошло учредительное заседание общественного объединения «Парыз», которое возглавил ветеран войны в Афганистане полковник в отставке Ербол Смагулов. Об этом передает МИА «Казинформ».

С инициативой создания этой организации выступили региональные активисты, участвовавшие в боевых действиях на территории других государств, в частности, в Афганистане, Таджикистане и других странах, а также участники миротворческих миссий. Учредителями выступили ветераны боевых действий военные в отставке генерал-майор Еламанов У., полковники Ильясов К., Кангельдиев К., Кужабергенов А., Хасангалиев А., Ильгнер В. и другие.

В онлайн-режиме в заседании приняли участие ветераны боевых действий из Алматы, Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областей и других регионов страны.

Как отметил избранный председателем общественного объединения «Парыз» Ербол Калкаманович Смагулов, основными задачами новой организации являются социальная поддержка ветеранов боевых действий и военно-патриотическое воспитание молодежи. Республиканское общественное объединение объединит ветеранов боевых действий всех силовых структур страны.

Основная целью организации является ежедневная работа по решению конкретных проблем, имеющихся у ветеранов боевых действий.

По результатам учредительного собрания материалы направлены в Министерство юстиции для регистрации общественного объединения ветеранов боевых действий на территории других государств «Парыз».

«К нам с инициативой обратились ветераны боевых действий о создании общественного объединения. Мы сегодня собрали людей со всех регионов, ветеранов силовых ведомств, различных воинских званий, состоялся форум. Мы провели учредительное собрание, утвердили устав, теперь документы направляем в Министерство юстиции для регистрации. Думаю, объединение будет работать в разных направлениях. Это, в первую очередь, социальная поддержка ветеранов боевых действий, и второе значимое направление – воспитание молодежи в духе патриотизма, преданности и любви к Родине», - отметил ветеран войны в Афганистане, полковник в отставке Ербол Смагулов