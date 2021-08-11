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Казахстанские вертолеты прибыли в Турцию для тушения лесных пожаров

11 Августа 2021 23:52
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Казахстанские вертолеты прибыли в Турцию для тушения лесных пожаров

ДАЛАМАН. КАЗИНФОРМ - Сводная группа МЧС РК прибыла в турецкий город Даламан для тушения лесных пожаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МЧС, передает МИА «Казинформ».

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«По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в рамках оказания братской и гуманитарной помощи турецкому народу 11 августа в 13.25 сводная группа МЧС РК прибыла в город Даламан в составе двух вертолетов Ми-8АМТ и 16 человек личного состава для тушения лесных пожаров», - говорится в сообщении.

В тот же день был запланирован контрольный облет в местах проведения тушения пожаров.

Далее личный состав МЧС Казахстана заступает в работу оперативного штаба МЧС Турецкой Республики.

Напомним, вертолеты с водосливными устройствами вылетели 7 августа и совершили перелет через границы трех государств с промежуточными посадками. Взаимодействие наших спасателей с турецкими властями на местах будет координироваться Посольством РК в Турции.


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#Турция   #МЧС  
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