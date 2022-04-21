Казахстанские велотрекисты выступят на Кубке нации в Шотландии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Глазго (Шотландия) стартует трехэтапный Кубок нации UCI по велоспорту на треке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

От Казахстана в престижном турнире выступят Артем Захаров и Рината Султанова.

Соревнования продлятся до 24 апреля. Следующие этапы Кубка пройдут в городах Милтон (Канада) и Кали (Колумбия).

На каждом из этих соревнований велотрекисты поборются за победу в личном зачете, а также за суммарные очки, которые будут важны для квалификационных квот их национальных федераций на чемпионат мира UCI и, в более отдаленной перспективе, на Олимпийские игры, так как начинается новый цикл к Парижу-2024.