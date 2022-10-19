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    13:43, 19 Октябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанские велосипедисты завоевали «золото» на чемпионате Азии

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Сунчхоне, Корея, стартовал чемпионат Азии по маунтинбайку. В первый же день соревнований спортсмены сборной Казахстана завоевали золотую медаль в дисциплине XCR (эстафета), показав лучшее время на дистанции 20 км (1:27:30), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации велосипедного спорта РК.

    В составе команды в прошедшей гонке выступили Денис Сергиенко, Алексей Фефелов, Алина Саркулова, Темирлан Мухамедиянов и Егор Карасев.

    21-22 октября в рамках чемпионата Азии участников ждут старты в дисциплине XCO. 23 октября, в финальный день соревнований, велосипедисты поборются за медали в дисциплине XCE.


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