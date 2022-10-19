Казахстанские велосипедисты завоевали «золото» на чемпионате Азии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Сунчхоне, Корея, стартовал чемпионат Азии по маунтинбайку. В первый же день соревнований спортсмены сборной Казахстана завоевали золотую медаль в дисциплине XCR (эстафета), показав лучшее время на дистанции 20 км (1:27:30), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации велосипедного спорта РК.

В составе команды в прошедшей гонке выступили Денис Сергиенко, Алексей Фефелов, Алина Саркулова, Темирлан Мухамедиянов и Егор Карасев.

21-22 октября в рамках чемпионата Азии участников ждут старты в дисциплине XCO. 23 октября, в финальный день соревнований, велосипедисты поборются за медали в дисциплине XCE.