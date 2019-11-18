Казахстанские велогонщики завоевали три лицензии на Олимпиаду-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские велогонщики завоевали три лицензии на участие в Олимпийских играх, которые пройдут в 2020 году в Токио (Япония). Об этом стало известно после официального подтверждения количества олимпийских квот Международным союзом велосипедистов (UCI), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию велосипедного спорта.

«Согласно регламенту олимпийской квалификации, распределение путевок проводилось по занятому месту каждой страной в мировом рейтинге. Набор рейтинговых очков осуществлялся в период с 22 октября 2018 по 22 октября 2019 года. За это время Казахстан смог набрать 3259.35 очков. Это позволило нашей сборной расположиться на 19-м месте в итоговом варианте мирового ТОП-листа. Напомним, первое место заняла Франция, на втором месте расположилась команда Бельгии, на третьем - команда Италии. Данная позиция сборной Казахстана предусматривала получение трех неименных лицензий из пяти возможных», - сообщили в федерации.

В итоге установленное регламентом количество квот было официально подтверждено UCI. Таким образом, Казахстан на ОИ-2020 в групповой гонке представят три гонщика. Еще один из этой тройки сможет выступить в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

«Впервые со времен проведения Олимпийских игр в Афинах (2004) от Казахстана в групповой гонке выступят три велогонщика. Отмечу, что последние три олимпийских цикла в данном виде соревновательной программы принимали участие только два спортсмена. Прежде всего, подчеркну, что это — результат настоящей слаженной работы, эффективность которой была подтверждена. Большой вклад в достижение внесла велокоманда «Астана». При этом нельзя недооценивать важные достижения континентальных клубов «Астана-Сити» и Vino - Astana Motors. Все участвовали в завоевании необходимых рейтинговых очков. Именно на это был сделан упор в предолимпийский сезон. И можно смело озвучить, что со своей задачей мы справились. Один из первых серьезных шагов был сделан на чемпионате Азии в Ташкенте, где наши гонщики проявили себя с лучшей стороны. В мужских соревнованиях были завоеваны три золотые медали из трех возможных. Также отмечу яркий сезон нашего лидера Алексея Луценко. Гонщик сумел принести в актив Казахстана столько очков, сколько ни одна другая страна азиатского континента в целом», - прокомментировал президент КФВС Нурлан Смагулов.

Добавим, всего на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по велоспорту на шоссе выступят 197 гонщиков (130 мужчин и 67 женщин).