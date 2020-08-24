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Казахстанские велогонщики выступят на однодневке «Классика Бретани»
24 Августа 2020 22:04
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Велокоманда «Астана» выступит на однодневной гонке «Классика Бретани», которая пройдет во Франции 25 августа, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Состав команды: Алекс Аранбуру, Жандос Бижигитов, Эрнандо Бооркес, Лауренс Де Вриз, Даниил Фоминых, Евгений Гидич, Давиде Мартинелли. Спортивные директора в гонке: Бруно Ченьялта и Сергей Яковлев.
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