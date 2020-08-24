Казахстанские велогонщики выступят на однодневке «Классика Бретани»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Велокоманда «Астана» выступит на однодневной гонке «Классика Бретани», которая пройдет во Франции 25 августа, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Состав команды: Алекс Аранбуру, Жандос Бижигитов, Эрнандо Бооркес, Лауренс Де Вриз, Даниил Фоминых, Евгений Гидич, Давиде Мартинелли. Спортивные директора в гонке: Бруно Ченьялта и Сергей Яковлев.