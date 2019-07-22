Казахстанские велогонщики выступят на многодневке «Адриатика-Ионика»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пять казахстанских велогонщиков выступят на многодневке «Адриатика-Ионика», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Велокоманда «Астана» выступит на итальянской многодневной гонке «Адриатика-Ионика», которая пройдет в период с 24 по 28 июля. На дистанцию выйдут семь гонщиков, среди которых пять казахстанцев. За подиум будут бороться Давиде Баллерини, Жандос Бижигитов, Евгений Гидич, Дмитрий Груздев, Даниил Фоминых, Юрий Натаров и Йонас Грегаард Вилсли.



