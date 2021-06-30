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    09:28, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    Казахстанские ватерполисты выбыли из суперфинала Мировой лиги

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Тбилиси (Грузия) продолжается суперфинал Мировой лиги по водному поло среди мужчин, на котором казахстанские ватерполисты потерпели очередное поражение и выбыли из соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В четвертьфинале сборная Казахстана проиграла команде Черногории со счетом 6:18 и окончательно выбыла из турнира. Поражение стало четвертым для нашей команды.

    Стоит отметить, что ранее Казахстан проиграл Греции со счетом 9:14, Франции — 11:12, а на старте турнира поражение нашим спортсмена нанесла команда Италии — 11:17. Таким образом казахстанские ватерполисты не смогли одержать ни одной победы на турнире.


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