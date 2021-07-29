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Казахстанские ватерполисты уступили в третьем матче группового этапа на Олимпиаде
29 Июля 2021 10:14
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по водному поло уступила в очередном матче группового этапа на Олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.
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Соперниками казахстанцев стала команда Испании. Матч завершился со счетом 16:4 (3-0, 6-0, 11-2, 11-4).
Голами в команде Казахстана отметились: Душан Маркович, Сржан Вуксанович (2), Михаил Рудай.
Добавим, что в первом матче наша команда уступила представителям Хорватии со счетом 7:23. Во втором матче казахстанцы уступили сербским ватерполистам (5:19).
Ознакомиться с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио на 29 июля можно здесь.
Фото: НОК Казахстана, Сали Сабиров
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