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Казахстанские ватерполисты уступили Черногории на Олимпиаде в Токио

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
31 Июля 2021, 09:14
Казахстанские ватерполисты уступили Черногории на Олимпиаде в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Токио стартовал девятый соревновательный день. Казахстанские ватерполисты провели матч против соперников из Черногории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Матч команд завершился со счетом 19:12.

Голами в команде Казахстана отметились Евгений Медведев (2), Алексей Шмидер (2), Мурат Шакенов (2), Сржан Вуксанович (2), Михаил Рудай (3), Алтай Альтаев.

Черногория - Казахстан 19:12 (5-3, 11-6, 14-9).

Напомним, ранее команда Казахстана по водному поло уступила командам Хорватии (7:23), Сербии (5:19) и Испании (16:4).

С расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио на 31 июля можно ознакомиться здесь.

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