Казахстанские ватерполисты стали призерами Чемпионата Азии среди возрастных групп

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Бангалор (Индия) продолжается Чемпионат Азии среди возрастных групп по водным видам спорта. Казахстанские ватерполисты стали призерами континентального первенства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Так, наши юноши дошли до финала чемпионата и только в поединке за «золото» наши юноши уступили команде Японии. Замкнули тройку лидеров представители команды Ирана.

Девушки же завоевали бронзовые медали чемпионата. Обладателями золотых медалей стали японки, второе место за командой из Узбекистана.





Напомним, казахстанские ватерполистки исполнили государственный гимн «а капелла» на Чемпионате Азии в городе Бангалор (Индия).

В первой игре женской казахстанской ватерпольной команде противостояла сборная Китая. Матч традиционно начался с гимнов стран-соперниц, но звучание гимна Республики Казахстан внезапно прервалось на 8-й секунде из-за технической неполадки звуковой аппаратуры. Это нисколько не смутило команду, которая дружно продолжила исполнение гимна «а капелла» до конца, чем вызвала искренний восторг и аплодисменты зрителей и участников соревнования. Далее сплочённость и боевой настрой девушки проявили также и в игре, победив в упорной борьбе принципиальных соперниц из поднебесной со счётом 11-10.