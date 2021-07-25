Новости
Казахстанские ватерполисты с поражения стартовали на Олимпиаде-2020
25 Июля 2021 18:36
Поделиться:
ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Мужская сборная Казахстана по водному поло провела свой первый матч на Олимпийских играх в Токио. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеВелогонщик «Астаны» стал победителем однодневки в Испании Как выступили казахстанские спортсмены на Олимпиаде в Токио 25 июля Казахстанская пловчиха не вышла в полуфинал Олимпийских игр
В предварительном раунде в группе В сборная Казахстана встретилась с командой Хорватии и потерпела поражение со счетом 7:23. Также в этой группе выступают Черногория, Испания, Сербия и Австралия. Во втором матче казахстанские ватерполисты сыграют со сборной Сербии — игра состоится 27 июля.
Олимпиада-2020 в Токио продлится до 8 августа. Всего Казахстан представляют 97 атлетов, выступающих в 27 видах спорта. На данный момент казахстанские спортсмены завоевали две медали — обе бронзовые.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Медальный зачет Олимпиады-2020: у Казахстана - вторая «бронза»
- Как выступили казахстанские спортсмены на Олимпиаде в Токио 25 июля
- Боксер Закир Сафиуллин вышел в 1/8 финала Олимпиады в Токио
- Казахстанская пловчиха не вышла в полуфинал Олимпийских игр
- Игорь Сон: Спасибо, Казахстан!
- Ярослава Шведова не смогла завершить матч на Олимпиаде-2020
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн