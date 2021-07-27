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Казахстанские ватерполисты проиграли второй матч на Олимпиаде в Токио
27 Июля 2021 13:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Команда Казахстана по водному поло провела второй матч в рамках Олимпийских игр 2020, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Во втором матче группового этапа казахстанские ватерполисты провели матч против команды Сербии.
Матч завершился со счетом 19:5.
Авторами голов стали: Евгений Медведев (2), Дусан Маркович (1), Сржан Вуксанович (2).
Напомним, что в первом матче казахстанцы проиграли сборной Хорватии со счетом 7:23.
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