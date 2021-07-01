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    14:49, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Казахстанские ватерполисты одержали победу в суперфинале Мировой лиги

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по водному поло поборется за 5-е место в суперфинале Мировой лиги по водному поло в Тбилиси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В заключительном матче группового этапа мужская команда обыграла соперников из команды Грузии. Счет встречи составил 16:15.

    Сегодня, 1 июля, казахстанцы встретятся со сборной Японии, чтобы побороться за 5-6 места.


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