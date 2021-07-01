Казахстанские ватерполисты одержали победу в суперфинале Мировой лиги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по водному поло поборется за 5-е место в суперфинале Мировой лиги по водному поло в Тбилиси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В заключительном матче группового этапа мужская команда обыграла соперников из команды Грузии. Счет встречи составил 16:15.

Сегодня, 1 июля, казахстанцы встретятся со сборной Японии, чтобы побороться за 5-6 места.