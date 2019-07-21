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Казахстанские ватерполисты одержали первую победу на ЧМ-2019

21 Июля 2019 12:18 95
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Казахстанские ватерполисты одержали первую победу на ЧМ-2019

КВАНДЖУ. КАЗИНФОРМ - В Кванджу (Республика Корея) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. В мужских соревнованиях по водному поло наши спортсмены одержали победу над командой Южной Кореи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на оlympic.kz.

Казахстанская команда одержала победу над соперниками со счетом 17:4 (4:1, 4:2, 7:0, 2:1). Эта победа стала первой на чемпионате мира в Кванджу. Ранее казахстанские ватерполисты уступили командам Хорватии, Австралии и США.

В следующем матче нашим ребятам предстоит матч с командой Бразилии за 13-ое место в мировом первенстве. Команды сыграют 23 июля.


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Ключевые слова: Спорт,
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