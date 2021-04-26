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    12:00, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстанские ватерполистки стали третьими в турнирной таблице чемпионата России

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 19-23 апреля в Нижнем Новгороде проходил заключительный, шестой, тур чемпионата России (высшая лига) по водному поло среди женских команд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В рамках шестого тура, казахстанские ватерполистки провели четыре матча.

    Итоговые результаты встреч:

    Команда Казахстана - ВК «Буревестник» 7-10

    Команда Казахстана - Кинеф 2 10-4

    Команда Казахстана - Штурм 2002 г. Руза: 10-7

    Команда Казахстана - Сборная команда г. Ханты-Мансийск: 5-0

    По итогам чемпионата России (высшая лига), женская команда Казахстана в турнирной таблице расположилась на третьей строчке.


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