Казахстанские ватерполистки стали третьими в турнирной таблице чемпионата России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 19-23 апреля в Нижнем Новгороде проходил заключительный, шестой, тур чемпионата России (высшая лига) по водному поло среди женских команд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В рамках шестого тура, казахстанские ватерполистки провели четыре матча.

Итоговые результаты встреч:

Команда Казахстана - ВК «Буревестник» 7-10

Команда Казахстана - Кинеф 2 10-4

Команда Казахстана - Штурм 2002 г. Руза: 10-7

Команда Казахстана - Сборная команда г. Ханты-Мансийск: 5-0

По итогам чемпионата России (высшая лига), женская команда Казахстана в турнирной таблице расположилась на третьей строчке.