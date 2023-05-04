Казахстанские ватерполистки потерпели первое поражение в отборе Кубка мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана по водному полу сыграла третий матч квалификационного турнира второго дивизиона Кубка мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В третьей встрече квалификационного турнира Кубка мира казахстанские спортсменки провели игру со сборной Новой Зеландии и потерпели поражение со счетом 8:15.

В первой игре квалификации казахстанки обыграли Германию со счетом 11:7, затем одержали победу над Великобританией, 15:7.

По регламенту квалификационного раунда, две лучшие команды выйдут в финальный турнир Кубка мира, который состоится в июне текущего года в американском Лонг-Бич.