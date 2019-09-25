Казахстанские ватерполистки исполнили гимн «а капелла» на Чемпионате Азии

БАНГАЛОР. КАЗИНФОРМ – Казахстанские ватерполистки исполнили государственный гимн «а капелла» в городе Бангалор (Индия), где продолжается Чемпионат Азии среди возрастных групп по водным видам спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

В первой игре женской казахстанской ватерпольной команде противостояла сборная Китая. Матч традиционно начался с гимнов стран-соперниц, но звучание гимна Республики Казахстан внезапно прервалось на 8-й секунде из-за технической неполадки звуковой аппаратуры. Это нисколько не смутило команду, которая дружно продолжила исполнение гимна «а капелла» до конца, чем вызвала искренний восторг и аплодисменты зрителей и участников соревнования. Далее сплочённость и боевой настрой девушки проявили также и в игре, победив в упорной борьбе принципиальных соперниц из поднебесной со счётом 11-10.

Стоит отметить, что китайские ватерполистки традиционно входят в тройку призёров азиатских первенств и являются одними из лидеров азиатского континента.

«На Чемпионат Азии делегация Казахстана приехала в представительном составе: 86 спортсменов и 26 тренеров, специалистов. В составе отечественной делегации есть новички и призеры Азии прошлых лет, а также чемпионы мира 2019 года - микс дуэт по артистическому плаванию - Эдуард Ким и Жаклин Якимова. Поэтому нет сомнений, что ребята достойно представят Казахстан в Индии. Мы очень рады успешному началу чемпионата для наших ватерполисток. Они победили серьёзного соперника. Это свидетельство того, что подрастает достойный резерв для старшей команды. В составе сборной 9 представительниц Жамбылской области и 4 алматинки. Женское водное поло на сегодня имеет наибольшее развитие в этих двух регионах, которые и поставляют основной резерв для национальной сборной», - отметил генеральный секретарь Федерации водных видов спорта Андрей Крюков.

Принимая эстафету у девушек, наши юноши-ватерполисты также одержали победу над противниками из Китая со счетом 13-7. Завтра соперниками девушек будут ватерполистки Узбекистана, а юношей – команда Ирана.

«Чемпионат Азии среди возрастных групп проходит раз в два года и является для ребят одним из основных стартов, где они впервые получают опыт участия в официальных международных соревнованиях. Также он является квалификационным к грядущему молодежному чемпионату мира. Поэтому подготовку юношей и девушек Центр олимпийской подготовки начинает минимум за два года и спортсмены, прошедшие конкурентный отбор, с нетерпением ожидают этого старта», - сообщил директор Центра олимпийской подготовки по современному пятиборью и водным видам спорта Руслан Джолдыбаев.