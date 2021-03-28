НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские вакцины против коронавируса проходят завершающую стадию доклинических исследований. Об этом заявили в Национальном научном центре особо опасных инфекций им. М. Айкимбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Начиная с 2020 года на основании нашего соглашения о сотрудничестве были начаты совместные исследования по разработке вакцин против COVID-19. На сегодняшний день получены две вакцины – субъединичная вакцина на основе наноэмульсионного масляного адъюванта и вакцина на основе наночастиц», - написано на официальной странице центра в сети Facebook.

Вакцины под рабочими названиями NARUVAX-C19 и NARUVAX-C19/Nano занесены в реестр вакцин-кандидатов ВОЗ и в настоящий момент проходят завершающую стадию доклинических исследований на SPF животных ННЦООИ.

«Национальный научный центр особо опасных инфекций им. М. Айкимбаева выражает благодарность нашим партнерам - коллективу Казахского национального аграрного исследовательского университета и лично ректору, академику Национальной академии наук, профессору Есполову Тлектесу Исабаевичу за всецелую поддержку научных исследований, направленных на борьбу с пандемией COVID-19», - сообщается на официальной странице центра.

До настоящего момента на базе Центральной референтной лаборатории ННЦООИ объединенной исследовательской группой под руководством Табынова Кайсара, директора Международного центра вакцинологии КазНАИУ, выделены около 12 штаммов вируса SARS-CoV-2 в июне и декабре 2020 года. Из них 3 штамма депонированы в коллекции микроорганизмов ННЦООИ, и получен патент на один штамм под названием «Штамм hCoV-19/Kazakhstan/KazNAU-NSCEDI-481/2020 KKZI KA-294 вируса SARS-CoV-2, порядка Nidovirales семейства Coronaviridae рода Betacoronavirus вида Coronavirus клайда G, предназначенный для приготовления и тестирования иммунобиологических препаратов и определения противовирусной активности различных субстанций in vitro и in vivo.

«Совсем недавно, благодаря оперативной и слаженной работе объединенной исследовательской группы в относительно сжатые сроки были подтверждены мутации вируса SARS-CoV-2, характерные для британского и южноафриканского штаммов, циркулирующих на территории Казахстана. В настоящее время ведутся работы по выделению данных вирусов. Наличие этих вирусов позволит нашим ученым оценить эффективность как отечественных, так зарубежных вакцинных и лекарственных препаратов против COVID-19. Несомненно, своевременное выявление и подтверждение циркуляции данных штаммов вирусов окажет решающее значение в принятии мер по сдерживанию распространения подобных мутаций, характеризующихся более высокой контагиозностью и инфекционностью», - утверждают в центре.





Ранее сообщалось, что в Казахстане подтверждены мутации вируса SARS-CoV-2, характерные для британского и южноафриканского штаммов.