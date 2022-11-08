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Казахстанские учителя смогут пожаловаться с помощью онлайн-чата

Автор:  
Акбота Кузекбай
8 Ноября 2022, 14:10
Казахстанские учителя смогут пожаловаться с помощью онлайн-чата

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство просвещения РК запускает Telegram-чат, направленный на защиту прав педагогов. Чат будет принимать жалобы от учителей. Об этом сообщил председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Ернур Дауенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для защиты прав каждого педагога начинает свою работу приложение – Telegram-чат «Педагогті қорғау», который принимает заявления и жалобы. Каждая информация, поступившая в чат, каждое обращение находится непосредственно на контроле нашего Комитета и территориальных департаментов. По каждому обращению будет дана обратная связь», - сказал Ернур Дауенов на аппаратном совещании Минпросвещения.

Также в министерстве проинформировали, что для объективной оценки ситуации в регионах будет проведен анонимно-электронный опрос среди учителей.

Ранее председатель Комитета сообщил, что в рамках всех контрольных мероприятий в организациях образования будут строго проверять факты привлечения педагогов к излишней отчетности.

В ходе аппаратного совещания министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов потребовал от подчиненных строго соблюдать правила по обязательствам учителей в части ежедневного заполнения документов.


Образование   Минпросвещения РК  
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