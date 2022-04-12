Казахстанские ученые заработали 16 млрд тенге за последние годы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За последние годы общий доход от продаж инновационной казахстанской продукции составил 16 миллиардов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на данные комитета науки Министерства образования и науки РК.

«По линии фонда науки РК с 2016 года финансируется 151 проект коммерциализации результатов научной деятельности. На сегодня более 120 проектов вышли на этап продаж. Общий доход от продаж инновационной продукции составил 16 миллиардов тенге. 5,2 миллиарда тенге – это объем выплаченных налогов, созданы более 1400 рабочих мест. Частное софинансирование проектов пока, к сожалению, не такое большое, как хотелось бы, порядка 18%. Но на 350 млн тенге уже осуществлен экспорт казахстанской продукции, наукоемкой. Очень большой показатель – это то, что более 30 наших ученых примерно на 340 миллионов тенге получают авторское вознаграждение, то есть роялти от своих разработок», - сообщила председатель комитета науки МОН РК Жанна Курмангалиева.

Чтобы ознакомиться с этими наукоемкими проектами, она пригласила на выставку в Нур-Султане, которая проходит сегодня в отеле Rixos. Руководитель комитета отметила, что оказание позитивного влияния на решение конкретных социально-экономических задач, жизнь каждого казахстанца – важнейший показатель любой научной деятельности

«Я думаю, что представители масс-медиа и все казахстанцы могут ознакомиться с конкретными разработками отечественных ученых, которые уже вышли на уровень продаж и экспорта в другие страны», - добавила она.

Добавим, ранее Жанна Курмангалиева дала интервью Казинформу, в котором рассказала о науке Казахстана, в том числе о финансировании, исследованиях, проблемах и результатах.