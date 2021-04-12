Казахстанские ученые создали антивирусный защитный экран

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Молодые специалисты научно-технологического парка КазНУ имени аль-Фараби совместно со учеными Научно-исследовательского института проблем горения разработали защитный экран для лица ALFASHIELD, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

С началом пандемии многие технологические компании начали разрабатывать различные варианты защитных экранов для медицинских работников, предлагая свои разработки организациям, желающим создать свои собственные версии. Большинство моделей изготавливается с помощью 3D-принтера. Печать одного такого защитного экрана занимает в среднем 1,5-2 часа – довольно затратный по времени процесс.

Команда молодых ученых КазНУ из числе студентов разработала собственную технологию изготовления антивирусных защитных экранов, преимущество которой заключается в скорости процесса. Для производства таких защитных экранов не требуется наличие 3D-принтера. Технология позволяет ускорить процесс изготовления в 5-6 раз. По словам разработчиков, два человека в день могут изготовить до 100 защитных экранов. В условиях пандемии, когда число зараженных в стране и мире стремительно растет, это очень важный фактор.

«Прозрачный антистатический материал защитного экрана обеспечивает пользователю прекрасный обзор. Экран представляет собой надежный барьер, защищающий от попадания нежелательных веществ: жидкостей, брызг, частиц пыли и т.д. Отлично защищает лицо и глаза. В результате в несколько раз снижается риск заражения коронавирусом COVID-19», – сказал директор технопарка КазНУ Амирхан Темирбаев.

Одной из первых новую продукцию опробовала участковый врач Розгуль Уркембаева: «Защитным экраном, изготовленным технопарком КазНУ, пользуюсь уже почти 1 год. Достаточно удобное приспособление из приятного материала, оно легко подгоняется под размеры пользователя. Подходит для ношения в течение дня. Я отчетливо вижу все объекты и вещи, даже иногда забываю, что на моем лице есть защитный экран. При его обеззараживании качество не ухудшается. На мой взгляд, в период пандемии страна получила своевременный продукт и помощь».

Специалисты технопарка при поддержке университета в рамках социального проекта выпустили первые партии продукции и распределили ее по городу среди медицинских работников. Учитывая высокое качество, стоимость средств защиты в два раза ниже по сравнению с другими аналогами. Экраны ALFASHIELD можно использовать повторно, протирая их антисептиком перед каждым использованием.

Средства защиты, произведенные молодыми учеными КазНУ, могут использовать как медицинские работники, так и сотрудники банков, образовательных центров, ЦОНов, торговых магазинов, салонов красоты и бортпроводники, тесно контактирующие с клиентами.