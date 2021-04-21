Казахстанские ученые развеяли миф о полезных свойствах жира каспийского тюленя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В лаборатории Центрально-Азиатского института экологических исследований опровергли полезные свойства тюленьего жира, приобретенного на рынках Актау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центрально-Азиатского института экологических исследований.

Проанализировав данные, полученные опытным путем, ученые пришли к заключению, что жир каспийского тюленя не только не обладает лечебными свойствами, но и представляет опасность для здоровья человека. Результаты лабораторных исследований выявили в составе жира повышенную концентрацию тяжелых металлов, таких как кадмий, свинец, мышьяк и другие.

По мнению ученых, это связано с деятельностью нефтегазовых компаний на каспийском шельфе и выбросами отравляющих веществ в море. Дело в том, что весь тюлений жир, который поступает на казахстанские рынки или прилавки магазинов, изготовлен в кустарных условиях, так как ни одна фармакологическая или какая-либо другая официальная компания не занимается изготовлением данного продукта. Более того, отсутствие специальных условий делает невозможным производство сырья, полностью очищенного от вредных веществ. Не учитываются такие факторы как первичная подготовка материала (промывка, просушка, измельчение и т. д.), отсутствуют необходимые помещения для пробоподготовки, экстракции, фасовки и охлаждения, которые в обязательном порядке должны иметь специальные условия по микроклимату и соответствовать санитарным нормам.

К необходимости проведения исследования ученых подтолкнул необъяснимый ажиотаж на рынках Актау, где жир каспийского тюленя продается в качестве чудодейственного средства, способного излечить чуть ли не от всех болезней, включая коронавирус. Продавцы также предлагают его беременным женщинам, уверяя в целебных свойствах. Разумеется, никакой аннотации к продукту не прилагается, лишь распечатанная памятка с перечнем заболеваний, от которых тюлений жир якобы способен спасти.

Первыми внимание на проблему обратили специалисты Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя, ведущие многолетнюю борьбу за спасение популяции водоплавающего. Каспийская нерпа или тюлень (Pusa caspica) – единственное морское млекопитающее, обитающее в Каспийском море, играет уникальную роль в его экосистеме. Тюлень является замыкающим звеном в трофической цепи водной экосистемы Каспия и обитает во всей акватории моря, являясь главным видовым индикатором его состояния. По состоянию этого животного можно отслеживать качество воды в Каспии.

Между тем, за последние 30 лет численность каспийских тюленей сократилась в 10 раз (во многом благодаря появлению в составе каспийской воды все тех же кадмия, свинца и мышьяка). В этой связи крайне нелогичными представляются рекламные обещания в оздоровительных свойствах тюленьего жира. К тому же ученые отрицают какую-либо пользу жира в борьбе с вирусами и такими заболеваниями, как туберкулез, трофическая язва, анемия, дистрофия, рахит, астма, бронхит и бронхиальная астма и другими, от которых торговцы на рынках города Актау обещают чудесным способом исцелить всех желающих при помощи вытопленного в кустарных условиях жира Каспийского тюленя.

«Когда человек употребляет в пищу животных, находящихся на вершине пищевой цепи, например, хищников, он получает в два–три раза больше токсических веществ, чем при использовании в пищу животных, занимающих более низкие ступени трофического звена. Судя по данным ученых, проводивших исследования химического состава тюленьего жира с прилавков Актауского рынка, можно сказать, что потребитель получает не только продукт сомнительного качества и технологии производства, но и крепкий коктейль из тяжелых металлов и пестицидов. Все это может оказывать вредное воздействие на организм человека, вызывать болезни почек и печени, нервной, иммунной, эндокринной и репродуктивной систем. Вопрос, как поступает тюлений жир на Актауский рынок, должен интересовать природоохранные органы, так как Постановлением Правительства Республики Казахстан каспийский тюлень занесен в Красную книгу РК», – рассказал Айдын Исагалиевич Кыдырманов, доктор ветеринарных наук.