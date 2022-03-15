Казахстанские ученые разработали систему удаленной диагностики осложнений сахарного диабета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отечественные ученые создали уникальный программный продукт для удаленной диагностики диабетической ретинопатии. Он позволяет выявить заболевания глазного дна с точностью от 90%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

«Проект финансируется Министерством образования и науки РК. Система уже внедрена в 17 государственных и частных клиниках Нур-Султана и Алматы, а также в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Акмолинской областях.

По словам разработчика уникальной системы скрининга Еркебулана Жанибекулы, новый цифровой метод фотографирования глазного дна в отличие от ручного метода осмотра глазного дна с помощью офтальмоскопа является более объективным и экономит время и ресурсы врача и пациента.

Учёный Еркебулан Жанибекович отметил что, система предполагает новый подход в диагностике. Теперь фотосъемку глазного дна пациента может проводить средний медперсонал даже в отдаленном сельском населенном пункте, а врач-офтальмолог, находясь в районном или областном центре, дистанционно может сделать заключение. При этом алгоритм искусственного интеллекта с высокой точностью определяет наличие диабетической ретинопатии, ее стадию и выдает полноценное описание глазного дна. Диабетическая ретинопатия является осложнением сахарного диабета и может привести к полной слепоте. Поэтому очень важно выявить заболевание на ранней стадии. Точность алгоритма искусственного интеллекта в нашей системе составляет 91%.

Ещё одной особенностью программы является то, что заключение врача прикрепляется к электронному паспорту здоровья пациента через интеграцию платформы «EyeLab» и медицинской информационной системы «Damumed». В перспективе за счет внедрения платформы планируется полностью цифровизировать процедуру скрининга диабетической ретинопатии», - опубликовала в Facebook пресс-служба МОН РК.