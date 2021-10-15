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Казахстанские ученые разработали инновационные средства для лечения глубоких ран и ожогов

Редактор:  
Ринат Дусумов
15 Октября 2021, 09:58
Казахстанские ученые разработали инновационные средства для лечения глубоких ран и ожогов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ученые Национального центра биотехнологии МОН РК разработали несколько инновационных средств для лечения и заживления различных глубоких ран и ожогов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Одно из них – биологическое покрытие X-Graft. Оно прошло клинические испытания и вскоре будет зарегистрировано в Республике Казахстан. Результаты исследований показали, что применение данного биологического материала значительно ускоряет заживление ран и язв, сокращая период госпитализации пациентов.

«Разработанное учеными центра биологическое покрытие X-Graft изготовлено из коллагеновых и эластиновых волокон с помощью современных тканеинженерных технологий. Перевязочный материал предназначен для лечения обширных, глубоких и длительно не заживающих ран, а также используется для временного закрытия трофических язв. Покрытие по сравнению с марлевыми повязками более удобно в использовании, не прилипает к поверхности раны. По лечебным свойствам биологическое покрытие не уступает зарубежным аналогам и обладает высокой прочностью, эластичностью и абсорбцией», – сообщил генеральный директор Национального центра биотехнологии МОН РК Ерлан Раманкулов.

Также ученые Национального центра биотехнологии разработали клеточный препарат «Фиброспрей» для лечения обширных, глубоких ран и ожогов. Аэрозоль представляет собой суспензию клеток кожи человека (фибробластов) и вдвое ускоряет процесс заживления раны. Кроме того, в клинической практике препарат используется для ускорения приживления кожных трансплантатов.

Еще одна инновация ученых центра используется для восстановления сложных переломов и поврежденных коленных суставов путем применения стволовых клеток. По результатам доклинических испытаний биокомпозитный клеточный гидрогель показал высокую эффективность. Стволовые клетки, которые входят в состав гидрогеля, ускоряют процесс регенерации костной или хрящевой ткани. Благодаря особой технологии препарат восстанавливает поврежденную костную и хрящевую ткань в течение трех-шести месяцев после операции.

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