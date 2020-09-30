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Казахстанские ученые разработали ДНК-тест для расчета индивидуальной дозировки лекарства

Автор:  
Серик Сабеков
30 Сентября 2020, 08:27
Казахстанские ученые разработали ДНК-тест для расчета индивидуальной дозировки лекарства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские ученые разработали ДНК-тест, позволяющий рассчитать индивидуальную дозировку лекарства при лечении пациентов. Об этом сообщили в Комитете науки МОН РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Национальной научной лаборатории коллективного пользования Национального центра биотехнологии Комитета науки МОН РК под руководством кандидата биологических наук Елены Жолдыбаевой был разработан экспресс ДНК-тест для подбора индивидуальной дозировки тромболитических препаратов «Варфарин» и «Плавикс», широко назначаемых при лечении сердечно-сосудистых заболеваний в Казахстане», - отмечают в ведомстве.

Пресс-служба поясняет, что разработанный ДНК-тест позволяет точно, на основе генетического анализа пациента, рассчитать индивидуальную дозировку лекарства. Это значительно уменьшает риск передозировки препаратом и исключает неэффективное лечение из-за недостаточности назначенной дозы.

«Уникальность тест-системы в том, что она совместима с доступным оборудованием (амплификатор в режиме реального времени), которое имеется в любой диагностической лаборатории РК, в то время, как в дальнем зарубежье аналогичные системы работают с применением дорогостоящих ДНК-чипов», - поясняют в Комитете.

ДНК-тест используется для пациентов, проходящих лечение в больницах г. Нур-Султана. В планах ученых охватить весь Казахстан и наладить поставки ДНК-тестов в промышленных масштабах.


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