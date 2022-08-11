11 Августа 2022 20:26

Казахстанские ученые разрабатывают технологии увеличения нефтедобычи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В лаборатории инженерного профиля Satbayev University разработали полимерную присадку, которая повышает эффективность водных растворов, применяемых при добыче нефти. Синтезированный учеными вуза терполимер обладает «антиэлектролитным» эффектом, повышает вязкость соленой воды и не теряет своих свойств даже при высоких температурах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

Для извлечения нефти из труднодоступных пластов, ее вытесняют из многочисленных трещин и пор закачивая специальные растворы. Соль и высокая температуры снижают качество присадок, что влияет на вязкость вытесняющей жидкости. Разработанная учеными Искандером Гусеновым и Нурбатыром Мухаметгазы полимерная присадка позволяет увеличить объемы нефтедобычи пластов казахстанских.

«Особенностью нашего термолимера является его термоустойчивость, что позволяет сохранить вяжущие свойства растворов, используемых при полимерном заводнении, и влияет на увеличение нефтеотдачи пластов», - рассказал Искандер Гусенов.

Лаборатория инженерного профиля оснащена уникальными оборудованиями и имеются все условия для выполнения экспериментальных работ в области исследования проблем увеличения нефтеотдачи пластов. Это позволяет объединить научные исследования с учебным процессом. Так же лаборатория расширяет научно-техническое сотрудничество с научно-исследовательскими центрами высших учебных заведений, научных учреждений Республики Казахстан, государств СНГ и зарубежных стран в области проблем добычи нефти и нефтехимии с целью проведения совместных научных исследований.

Сейчас в лаборатории проводит свои исследования докторант Южно-Казахстанского университета имени М. Әуезова Азиза Бақытжанқызы. В будущем она планирует разработать совместный проект и получить поддержку со стороны Министерства науки и высшего образования РК в рамках одной из программ финансирования научных разработок.