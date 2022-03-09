ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские ученые представили уникальную технологию для решения «задачи тысячелетия». Презентация научной разработки состоялась в рамках выставки Expo 2020 Dubai. Создатели алгоритма проверили его эффективность на примере задачи по выявлению COVID-19, передает МИА «Казинформ».

Исследователи из Казахстана нашли возможное решение второй из семи «задач тысячелетия» - проблемы равенства классов P и NP. Ее суть заключается в следующем: если положительный ответ на какой-то вопрос можно быстро проверить, то можно ли ответ на этот вопрос также быстро найти?

Это сложнейшая проблема современной информатики, а ее решение способно в корне изменить принципы и скорость процессов компьютерной обработки любого типа данных.

По сей день из наиболее важных классических задач в математике, сформулированных знаменитым Институтом Клэя, была решена лишь гипотеза Пункаре. За решение каждой из этих задач институт назначил вознаграждение в $1 млн.

Новая разработка может означать гигантский шаг вперед для всего мирового сообщества: исследователи незамедлительно предложили практическое применение результатов своей работы.

Так, по итогам 4-х летнего периода научных изысканий ученые создали полиномиальный алгоритм решения NP-полной задачи. Это компьютерный код, с помощью которого можно получить достоверные результаты анализа данных быстрее любых существующих точных методов.

Научное открытие было совершено под руководством казахстанского ученого Бахтгерея Синчева - доктора технических наук, профессора Международного университета информационных технологий, одного из разработчиков автоматизированных систем бортового управления космического корабля «Буран». Ключевыми фигурами в реализации проекта выступили специалист в сфере оценки и управления рисками, директор IT-компании New Aeon Жанна Акжанова и эксперт в сфере информационных технологий Аскар Синчев, являющийся сыном Б. Синчева.

По оценкам разработчиков, алгоритм способен выдавать точные результаты быстрее любых существующих методов. Таким образом, все задачи в области компьютерного моделирования, требующие больших временных и материальных ресурсов, смогут быть выполнены в значительной степени быстрее.

Ученые проверили механику действия технологии и ее эффективность на примере размещенной на специализированном портале Kaggle.com конкурсной задачи по выявлению коронавирусной инфекции. Казахстанской команде удалось найти решение в 10 раз быстрее лучшего представленного на ресурсе алгоритма.

Таким образом, использование инновации позволило ускорить уже существующий метод определения COVID-19 с одинаковыми вводными данными (2 млрд записей).

Получив практическое применение во всех отраслях экономики, технология способна изменить будущее всего человечества. Широкий спектр возможностей для интеграции технологии разработчики уже сегодня видят в таких сферах, как логистика, генетика, криптография, шифрование, онлайн-бронирование, создание поисковых систем, а также разработка лекарственных препаратов.

Так, в медицине и генетике теперь будет возможно гораздо быстрее разрабатывать эффективные лекарства с минимальными побочными эффектами. Сроки таких исследований могут сократиться с десятков лет до нескольких месяцев, увеличив процент успешных разработок.

Другой пример - с помощью созданного в Казахстане алгоритма транспортные средства, перевозящие грузы, смогут заполняться со 100% точностью. По предварительным оценкам, это может увеличить рыночную капитализацию 161 крупнейшей логистической компании более чем на $ 500 млрд.

«Любые услуги, получаемые через Интернет, откроются для каждого из нас с новой стороны. Так, в процессе онлайн-бронирования технология обеспечит широкий выбор возможностей для потребителей, в том числе более низкую стоимость, более удобные маршруты и наиболее подходящую длительность перелета. Таким образом, даже банальное приложение по поиску авиабилетов удивит феноменальной скоростью обработки абсолютно всех возможных вариантов», - отметила директор New Aeon Жанна Акжанова.

В настоящий момент достигнута договоренность об использовании алгоритма экспертами одного из мировых Институтов онкологии. Также авторами проекта получены патенты на разработанную технологию (включая патенты USPTO), опубликованы научные статьи в специализированных журналах.

Добавим, что презентация алгоритма состоялась на площадке Национального павильона РК в рамках Expo 2020 Dubai. Ведущим мероприятия выступил известный казахстанский кинематографист Санжар Мади.