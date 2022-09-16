Казахстанские ученые получили доступ к архивам Индии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2022 году министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев и министр культуры Индии Меенакши Лекхи подписали программу культурного обмена. В рамках данного соглашения сотрудники Национального центра рукописей и редких книг нашей страны получили возможность научной работы в архивах и библиотеках Индии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и спорта РК.

«В архивах Индии содержится огромное количество материалов, которые могут пролить свет на историю наших предков. В частности, речь идет о миграции казахов в Индию и их расселении на территории этой страны, проникновении казахов в Кашмир из Тибета и многое другое. Казахстанским ученым, которые имеют доступ к широкой документальной базе, предстоит большая работа по систематизации, каталогизации, переводу архивных материалов», - рассказал директор Национального центра рукописей и редких книг Жандос Болдыков.

По его словам, казахстанская сторона провела переговоры с руководством Национального архива Индии, по итогам которых были достигнуты принципиальные соглашения о начале научно-исследовательских работ в архивах Индии.

В настоящее время казахстанская делегация, которая находится в Индии, ознакомилась с деятельностью отделов реставрации, цифровизации. Научная группа проводит поисковую работу исторических документов.