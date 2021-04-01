Казахстанские ученые изучают свойства новых  штаммов коронавируса – Кунсулу Закарья

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проводится изучение генетических, биологических свойств данных штаммов для возможного использования в будущем технологии изготовления более усовершенствованных вакцин. Об этом сообщила генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы получили патологический материал от больных из города Алматы. Исследования проводим в лаборатории уровня биологической безопасности. На сегодняшний день нашими учеными выделены и британские, и южноафриканские штаммы вируса. Патологический материал получили только 19 марта. На сегодняшний день проводится изучение генетических, биологических свойств данных штаммов для возможного использования в будущем технологии изготовления более усовершенствованных вакцин. Как вы знаете, эта технология длительная. За один день она не делается. Работа проводится. Здесь нужно понимать, что вакцина сделана из цельного вируса. В нем полный набор белков вируса, который определенно вызовет широкий иммунитет, будет активен», - сказала Кунсулу Закарья.

Ранее она ответила, может ли противостоять казахстанская вакцина QazVac новым штаммам коронавируса.