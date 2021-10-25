НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские ученые и студенты смогут послушать лекции Нобелевских лауреатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будущее уже сегодня!» - под таким слоганом пройдет III NOBEL FEST. Уникальная онлайн-площадка всего соберет более 50 тысяч участников, 50 спикеров, среди которых Нобелевские лауреаты, глобальные инноваторы, ученые, политики, топ-менеджеры. На протяжении 4 дней в онлайн- и офлайн пространстве развернется брейнсторминг среди международного научного сообщества. Всего будут задействованы три ключевые студии вещания в Казахстане, Азербайджане и Узбекистане», - сообщили в пресс-службе секретариата G-Global.

По словам организаторов, говорить со студентами, молодыми учеными и заинтересованными наукой слушателями будут те, кто задает тон в мире экономики, политики, науки.

Темы лекций будут ярко отражать последние тенденции на рынке труда.

Эксперты отмечают, что мировое исследование World Economic Forum выделяет всего 35 навыков, которые потребует любой работодатель в будущем, все они разделены на 3 ключевых группы: способности, базовые навыки, кросс-функциональные навыки. Но главный вопрос: кому эти навыки все-таки удастся применить. Ведь даже самые крупные компании, специализирующиеся на рекрутинге, с точностью не могут сказать: какие специалисты будут востребованы, а какие – нет. Современный мир называют аббревиатурой VUCA: нестабильность (volatility), неопределенность (uncertainty), сложность (complexity), неясность или двусмысленность (ambiguity).