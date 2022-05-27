27 Мая 2022 09:55

Казахстанские ученые готовы разработать вакцину от оспы обезьян

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отечественные специалисты готовы разработать вакцину от оспы обезьян, заявили в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Еще совсем недавно специалисты закрытого казахстанского института проблем биологической безопасности успешно решили задачу по созданию отечественной вакцины от коронавирусной инфекции. Но теперь неожиданно появилась новая проблема – обезьянья оспа. Хотя о новой пандемии сегодня речь не идет, темпы распространения этого заболевания в мире все же настораживают. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала уже более двух сотен пациентов в 14-ти странах. Еще неделю назад их было около ста. И как уже подтвердил наш Минздрав, риск завоза этой инфекции в Казахстан сохраняется.

«Вероятность очень высокая, потому что казахстанские туристы бывают в Саудовской Аравии, в Турции или в африканских странах и т.д. Она завтра может сюда попасть или чуть позже. Поэтому необходимо быть в курсе дела, предпринимать определенные специальные меры, чтобы не запустить эту инфекцию в страну», - считает заведующий лабораторией особо опасных инфекций НИИ проблем биологической безопасности (ПББ) Леспек Кутумбетов.

По данным ВОЗ, вирус оспы обезьян, по всей видимости, мутировал и приобрел свойства передаваться от человека к человеку. Поэтому ранее достаточно хорошо изученная инфекция вышла за пределы Африканского континента. По своим клиническим проявлениям обезьянья оспа очень напоминает особо опасную натуральную оспу. Но протекает достаточно легко и заразиться ею сложно – нужно как минимум четыре часа контактировать с больным человеком. Однако, по мнению Леспека Кутумбетова, это положение дел не меняет – вред населению страны она может причинить существенный. Поэтому вакцина рано или поздно потребуется.

«Наш институт этими pox-вирусами занимается очень много лет. Поэтому опыт, можно сказать, большой. Дело в том, что оспа коров и натуральная оспа, оспа обезьян – одной группы. Поэтому между ними есть очень хорошее родство и иммунная антигенная связь, поэтому один вирус запросто может создавать иммунитет против другого вируса. Вот, например, коровий вирус очень хороший создает иммунитет против натуральной оспы», - поделился Леспек Кутумбетов.

В данном случае речь идет о так называемой дженерик-вакцине. Подобные иммунные препараты ранее уже создавались и показывали свою эффективность. Но сколько же займет времени создание собственной вакцины?

«Если на основе коровьего вируса, я думаю, в ускоренном порядке, если работать так же, как при СOVID-19, за полгода саму вакцину можно создать. А дальше уже доклинические испытания, клинические испытания – это уже будет зависеть от Министерства здравоохранения, насколько оно будет оперативно, насколько будет нас поддерживать», - сообщил спикер.

И все же главный научный сотрудник Института проблем биологической безопасности настоятельно рекомендует не драматизировать ситуацию. После недавней пандемии казахстанская система здравоохранения стала намного сильнее, а эпидемиологи и медики научились эффективно противостоять особо опасным инфекциям. Сегодня она способна справиться и с более серьезными болезнями, чем обезьянья оспа.