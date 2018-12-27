Казахстанские ученые будут получать финансирование своевременно

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане со следующего года изменится схема финансирования научно-исследовательских институтов, которая позволит отечественным ученым своевременно получать финансовые средства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на вице-министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова.

По словам Асхата Аймагамбетова, действующая ныне схема финансирования научных организаций неэффективна, поэтому ее реформирование было необходимостью.

«Во-первых, хорошая новость по перечислению денежных средств научным организациям. Действующая система такова: сначала 30%, потом 40%, затем 20% и в декабре 10%. Казалось бы, это нормально. Однако на самом деле это очень и очень неудобно для субъектов научных исследований, и, более того, такая система снижает эффективность исследований. Так как это связано с закупками, расходами на мероприятия, расходные материалы и т.д. Более того, это каждый раз отчёты, акты выполненных работ и другие процедуры. НИИ давно поднимали данную проблему, поэтому по инициативе министра Е.К. Сагадиева внесены изменения в приказ МФ, и уже со следующего года финансирование будет по схеме: авансирование в начале года 50%, затем 40%-10%», - сообщил в Facebook вице-министр.

Это значит, что у учёных будет своевременное финансирование для проведения исследований, оборудования, расходных материалов, кроме того, значительно уменьшается количество отчётов и актов, резюмировал он.

В наступающем году найдет решение еще одна актуальная проблема - своевременность получения финансирования в начале года, продолжил Асхат Аймагамбетов.

«В связи с финпроцедурами финансирование научных исследований начиналось только в конце февраля - марте, что, конечно, снижало эффективность. В связи с этим министром была поставлена задача по решению указанной проблемы, и министерством совместно с другими государственными органами была проведена работа. Как результат, с 2019 года финансирование будет с января. Таким образом, учёные своевременно получат зарплату, а участие в мероприятиях, проведение исследований будут возможны уже с января», - поделился нововведениями вице-министр.