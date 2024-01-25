РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:40, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Казахстанские ученые работают над созданием вечного хранителя энергии

    Казахстанские ученые работают над созданием вечного хранителя энергии
    Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

    Молодые ученые Физико-технического института Satbayev University – научный сотрудник Арман Умирзаков и PhD Альжан Байменов разрабатывают отечественную технологию получения ванадиевого электролита для использования в ванадиевых аккумуляторах. В мире производство ванадиевых электролитов набирает обороты, поскольку ванадиевый аккумулятор работает как вечный хранитель энергии, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

    Казахстанские ученые работают над созданием ванадиевого электролита
    Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

    Ванадиевые аккумуляторы могут стать альтернативой литий-ионным аккумуляторам, которые несмотря на свою эффективность отличаются высокой пожаро- и взрывоопасностью.

    Ванадиевые аккумуляторы не только более безопасные, но и отличаются высокой экологичностью, поскольку помимо длительного срока службы не требуют утилизации электролита, который подлежит переработке и повторному использованию.

    Казахстанские ученые работают над созданием вечного хранителя энергии
    Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

    В дальнейшем планируется открыть производство ванадиевых аккумуляторов, так как совместное использование с энергией солнца и ветра в десятки раз повышает экономическую эффективность возобновляемых источников энергии и обеспечивают высокий уровень экологической безопасности.

    Казахстанские ученые работают над созданием вечного хранителя энергии
    Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

    В мировой практике производство ванадиевых электролитов для проточных окислительно-восстановительных батарей набирает обороты, поскольку ванадиевый аккумулятор работает как вечный хранитель энергии, при этом диапазон рабочих температур составляет от – 10 °C до – 40 °C.

    Аккумуляторы, как хранилища энергии, обеспечивают экологически чистое, быстрое, постоянное энергоснабжение. Новое поколение аккумуляторов будет отличаться высокой надежностью, стабильным хранением и очень быстрой временной реакцией, могут быть использованы в повседневных энергетических системах.

    При использовании в качестве источника резервного питания они позволят чувствительным системам работать при любом сбое электропитания, а также гарантируют электроснабжение даже в местах, где отсутствует надежная и прочная сеть питания.

    Казахстанские ученые работают над созданием вечного хранителя энергии
    Фото: Kazinform

     

    Теги:
    Правительство Вузы Интеллектуальная нация Миннауки и высшего образования РК Энергетика Наука и инновации
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!