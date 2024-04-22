Казахстанские ученые презентовали противовирусные маски с наночастицами серебра

Ученые Букетов университета создали специальный тканевый материал со стабилизированными наночастицами серебра для медицинских трехслойных масок, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

По словам Серика Фазылова, академика Национальной академии наук РК, доктора химических наук, профессора, на сегодняшний день в медицине нет высокоэффективных препаратов, оказывающих противовирусное действие, так как большинство современных препаратов просто подавляют процесс размножения вирусов, но не способны полностью уничтожить их.

- Во время пандемии коронавируса одной из самых простых и в то же время эффективных мер по защите и предотвращению распространения инфекции являлось ношение медицинских масок. Однако маски не спасают от проникновения микробов, и мы решили создать более эффективный продукт - специальный тканевый материал с различными соединениями серебра в виде растворов, аппликации и т.д. Они использовались в народной медицине с древнейших времен в качестве антибактериальных и противовирусных средств, но с началом «эры» антибиотиков соединения этого металла остались без внимания, - рассказывает он.

Как отметил академик, сегодня снова интенсивно ведутся поиск и разработка лекарственных средств с использованием наночастиц серебра, меди и селена. В этом направлении Национальная академия наук РК совместно с учеными Букетов университета проводят исследования уже около двух лет. Ведется работа над созданием эффективной технологии получения устойчивых к окислению наночастиц серебра.

Для того, чтобы выявить наличие наночастиц серебра на тканевых вкладышах, ученые проверили их на электронном сканирующем микроскопе, который имеется на физико-техническом факультете университета. Результаты снимков подтвердили наличие наноразмерных частиц серебра на образцах. Также проведено изучение антибактериальных и антигрибковых свойств образцов масок, результаты которых также подтвердили достаточно высокие антибактериальные и антигрибковые свойства образцов.