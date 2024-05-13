Казахстанские ученые могут получить гранты ЕС на научные исследования

В Назарбаев университете в Астане прошла вторая конференция Сети решений в области устойчивого развития (SDSN), передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе конференции казахстанские ученые ознакомились с инструментами поддержки Horizon Europe — ключевой программы Европейского союза по финансированию исследований и инноваций, направленных на борьбу с изменением климата.

Представитель Генерального директората Европейской комиссии по исследованиям и инновациям Кремена Милева сообщила, что программа Horizon Europe открыта для казахстанских ученых и исследовательских организаций.

— Бюджет программы составляет почти 100 миллиардов евро и рассчитан на семь лет. Сейчас программа находится на промежуточном этапе, но продлится до 2027 года. У казахстанских ученых еще есть время подготовиться и принять участие в следующих трех этапах. Мы хотели бы, чтобы в программе участвовало больше казахстанцев, — сказала она.

Казахстанский фонд науки является национальным координатором Horizon Europe.

— Ученым и научным организациям Казахстана нет никаких ограничений для участия в программе. Каждый желающий может подать документы. Со своей стороны Фонд науки проводит большую работу в этом направлении. В предыдущем и в этом году у нас прошел ряд воркшопов. Также было анонсировано, что сегодня-завтра будут проводиться, помимо панельных сессий, воркшопы, на которых будут объяснять ключевые аспекты для участия в программе: как подать заявку, параметры, особенности финансирования, коллаборации с партнерами с ЕС, — рассказал председатель правления АО «Фонд науки» Камиль Акатов.

По его словам, участие в программе Horizon Europe открывает колоссальные возможности для казахстанских исследователей, некоторые из которых уже подали свои заявки, другие — в процессе их формирования.



