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Казахстанские участники шоу «Голос Украины» стали гостями популярной телепрограммы

17 Декабря 2021 22:00
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Казахстанские участники шоу «Голос Украины» стали гостями популярной телепрограммы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 17 декабря 2021 года казахстанские исполнители - участники украинского конкурса «Голос страны» Индира Едильбаева, Диляра Дидаркызы, Ерлан Байбазаров, а также победительница «Голос. Дети» Данэлия Тулешова приняли участие в популярной телепрограмме «Завтрак с 1+1», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал посольства РК в Украине.

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Казахстанские звезды рассказали о дальнейшей судьбе после участия в украинских проектах, своих планах и творчестве.

На программе Индира и Диляра исполнили вживую казахскую народную песню «Бір бала», чем порадовали ведущих программы.

Также все участники программы поздравили наших граждан с 30-летием Независимости Республики Казахстан.


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#МИД РК   #Культура   #Украина   #Видео   #30 лет Независимости  
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