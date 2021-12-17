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Казахстанские участники шоу «Голос Украины» стали гостями популярной телепрограммы
17 Декабря 2021 22:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 17 декабря 2021 года казахстанские исполнители - участники украинского конкурса «Голос страны» Индира Едильбаева, Диляра Дидаркызы, Ерлан Байбазаров, а также победительница «Голос. Дети» Данэлия Тулешова приняли участие в популярной телепрограмме «Завтрак с 1+1», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал посольства РК в Украине.
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Казахстанские звезды рассказали о дальнейшей судьбе после участия в украинских проектах, своих планах и творчестве.
На программе Индира и Диляра исполнили вживую казахскую народную песню «Бір бала», чем порадовали ведущих программы.
Также все участники программы поздравили наших граждан с 30-летием Независимости Республики Казахстан.
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