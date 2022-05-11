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    22:27, 10 Май 2022 | GMT +6

    Казахстанские тяжелоатлеты завоевали бронзу на юниорском чемпионате мира в Греции

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    Фото: sports.kz
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана по тяжелой атлетике выиграла бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира в Ираклионе (Греция) в заключительный день соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Бронзу» стране принесла Айсамал Сансызбаева, выступавшая в весовой категории свыше 87 кг. В сумме двоеборья казахстанская спортсменка показала результат в 252 кг (112 кг — в рывке, 140 кг — в толчке).

    Чемпионкой в весовой категории +87 кг стала тяжелоатлетка из Южной Кореи Хе Чжон Парк — она подняла вес в 281 кг (120+161), а серебряную медаль завоевала ее соотечественница Хье Ен Ким — 253 кг (108+145).


    Теги:
    Спорт Молодежь Греция
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