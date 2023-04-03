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Казахстанские тяжелоатлеты завоевали 10 медалей на юношеском ЧМ

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
3 Апреля 2023, 13:44
Казахстанские тяжелоатлеты завоевали 10 медалей на юношеском ЧМ Фото: facebook.ashatoralov.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 7 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую медали завоевали казахстанские спортсмены на юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходил в Албании. Таким образом, Казахстан занял 1 место по общему числу медалей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт министра культуры и спорта Асхата Оралова в Facebook.

Медали высшей пробы завоевали Ерасыл Саулебеков, выступающий в весе до 73 килограммов, и Никита Абдрахманов, которому не было равных в весе до 102 килограммов. Оба спортсмена выиграли «золото» в рывке, толчке и в сумме двоеборья. Серебряные награды на счету Нурдоса Сабыра (до 89 кг) и Таисии Алексеевой (до 64 кг).

«Я поздравляю ребят и всех казахстанских болельщиков с этим достижением. Желаю нашим юным штангистам дальнейших успехов и новых ярких побед. Отдельное спасибо тренерам, благодаря которым отечественная школа тяжелой атлетики продолжает дарить Казахстану новых чемпионов», - написал глава ведомства.


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