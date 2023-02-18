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Казахстанские тяжелоатлеты выступят на восьми международных турнирах

18 Февраля 2023, 07:29
Казахстанские тяжелоатлеты выступят на восьми международных турнирах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по тяжелой атлетике обнародовала календарь участия в международных турнирах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В этом году сборные команды Казахстана по тяжелой атлетике примут участие в 8 международных стартах под эгидой IWF:

- чемпионат мира среди юношей (25 марта – 1 апреля), Албания;

- чемпионат Азии среди мужчин и женщин (3-13 мая), Корея;

- IWF Grand Prix (2-12 июня), Куба;

- чемпионат Азии среди юниоров и юношей (28 июля – 5 августа), Индия;

- чемпионат Мира среди мужчин и женщин (2-17 сентября), Саудовская Аравия;

- 19-е Азиатские игры (30 сентября – 7 октября), Китай;

- чемпионат мира среди юниоров (ноябрь), Мексика;

- IWF Grand Prix (1-17 декабря), Катар.

Фото: olympic.kz.

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