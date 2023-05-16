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Казахстанские тяжелоатлеты стали четвертыми на чемпионате Азии в Корее

Редактор:  
Гульмира Байзакова
16 Мая 2023, 14:03
Казахстанские тяжелоатлеты стали четвертыми на чемпионате Азии в Корее Фото: пресс-служба Федерации тяжелой атлетики

ЧИНДЖУ. КАЗИНФОРМ - Четырнадцать наград: четыре золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей присуждено сборной команде Казахстана на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в корейском Чинджу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики.

В континентальном первенстве по тяжелой атлетике приняли участие 29 стран мира, Казахстан представили 20 спортсменов.

В общекомандном зачете мужская сборная РК заняла почетное четвертое место, а в медальном - стала второй, уступив лишь сборной Китая. Женская команда расположилась на 11-ом месте. В церемонии награждения по итогам состязаний приняли участие президент казахстанской Федерации по тяжелой атлетике Жанат Тусупбеков и первый вице-президент ФТА РК Гаджи Гаджиев.

Весомый вклад в достижения казахстанской команды на чемпионате Азии в Чинджу внес спортсмен Адилетулы Нургиса. Наш спортсмен в категории до 102 килограммов реализовал 400 (181+219) килограммов, завоевав «серебро» в рывке, «золото» в толчке и в сумме упражнений.

В категории до 109 килограммов сразу два казахстанских тяжелоатлета поднялись на пьедестал почета. Артем Антропов реализовал пять подходов из шести и стал вторым в толчке и в сумме двоеборья. 399 (172+227) килограммов его результат. Андас Самарканов замкнул тройку лидеров с результатом 390 (169+221) килограммов («бронза» в толчке и в сумме).

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Арли Чонтей в категории до 55 килограммов завоевал «золотую» медаль в рывке и занял третье место в сумме двоеборья (117+141).

Замкнул тройку лидеров в категории до 73 килограммов среди мужчин воспитанник костанайской школы тяжелой атлетики Алексей Чуркин. 340 (154+186) килограммов его результат, а также серебряная медаль в рывке.

Сейтказы Еламан уверенно обошел своих соперников по итогам первого упражнения в категории до 81 килограмма. В рывке наш спортсмен поднял 155 килограммов и завоевал «золото» в этом упражнении.

Бронзовая призерка Олимпийских Игр 2016 Карина Горичева стала обладательницей серебряной медали в рывке в категории до 64 килограммов (91+101). А Аиша Омарова (87 кг) отметилась «бронзой» в толчке.

В шаге от призовой тройки по итогам суммы двух упражнений остановились Арай Нурлыбекова (76 кг), Аиша Омарова (87 кг), Любовь Ковальчук (87+ кг), Сергей Петрович (89 кг).

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В Чинджу состоялась рабочая встреча руководства казахстанской Федерации по тяжелой атлетике с президентом Международной федерации по тяжелой атлетике Мохамедом Джалудом. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества в данном виде спорта, в частности, подготовки к состязаниям на Кубе в июне текущего года и чемпионата мира по тяжелой атлетике в Саудовской Аравии в сентябре в 2023 года.


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