3 Августа 2022 14:51

Казахстанские тяжелоатлеты примут участие в Играх исламской солидарности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 9 по 18 августа в городе Конья (Турция) пройдут V Игры исламской солидарности. В тяжелой атлетике Казахстан представят четырнадцать спортсменов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики РК.

Женщины:

Зульфия Чиншанло (59 кг)

Арай Нурлыбекова (76 кг)

Аиша Омарова (81 кг)

Айым Есжанова (81 кг)

Любовь Ковальчук (+87 кг)

Айзада Муптильда (+87 кг)

Мужчины:

Арли Чонтей (55 кг)

Отепберген Алиев (61 кг)

Алексей Чуркин (73 кг)

Еламан Сейтказы (81 кг)

Сергей Петрович (89 кг)

Асылжан Бектай (89 кг)

Кирилл Староверкин (96 кг)

Артем Антропов (102 кг)

Фото: olympic.kz