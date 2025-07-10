Казахстанские тяжелоатлеты завоевали три медали на чемпионате Азии

Член мужской сборной Ансар Турсынбек защищал честь страны в весовой категории свыше 94 килограммов.

По итогам двоеборья Ансар поднял 326 кг (144 + 182) и завоевал серебряную медаль в соревнованиях среди юниоров.

Первое место занял представитель Южной Кореи Инхок Ким - 334 кг (151 + 183). Третье место досталось узбекистанцу Хусонбаю Халмуратову - 324 кг (152 + 172).

Матвей Макрушин завоевал серебряную медаль на чемпионате Азии среди юниоров и юношей в Астане. Наш спортсмен выступил в весовой категории до 100 кг.

По итогам двоеборья Матвей поднял в сумме 331 кг (148 + 183).

Представитель Узбекистана Кудратбек Залимжонов занял первое место с результатом 360 кг (169 + 191). Третье место занял тяжелоатлет из Туркменистана Сулеймен Джафаров с результатом 327 кг (145 + 182).

Кроме того, еще один наш спортсмен Санжар Жолтай завоевал бронзовую медаль в весовой категории свыше 110 кг. Его итоговый результат составил 340 кг (155 + 185).

Первое место в этой категории занял представитель Сирии Касвара Джгили — 364 кг (164 + 200). Вторым стал узбекистанец Омидулло Олимов с результатом 351 кг (161 + 190).