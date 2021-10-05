Казахстанские туристы смогут посещать Таиланд без карантинных ограничений

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Туристическое управление Таиланда сообщило об открытии своих границ для вакцинированных туристов со всего мира в рамках правительственных программ «Песочница Пхукета» и «Самуи Плюс». Казахстан вошел в список стран, чьим резидентам можно получить визу по прилету. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на казахстанского представителя московского офиса Туристического управления Таиланда.

С 1 октября 2021 года вакцинированные казахстанцы смогут вновь посещать Королевство Таиланд без прохождения обязательного карантина. Вакцины Sputnik V и Vero Cell, доступные на данный момент казахстанцам, были сертифицированы Министерством здравоохранения Таиланда. Туристическую визу казахстанцы могут оформить по прилете. Ее стоимость составит 70 долларов США, длительность пребывания по данной визе – до 15 дней.

«С момента, когда Казахстан начал запускать рейсы по международным направлениям, мы стали регулярно получать вопросы со стороны туристов относительно планов по открытию Таиланда. И мы очень рады, что с сегодняшнего дня граждане республики могут снова планировать своё путешествие в Таиланд. Еще одной отличной новостью стало то, что граждане Казахстана могут получить визу в Таиланд по прилету, без необходимости оформлять ее заранее в Посольстве», - сказал Представитель Посольства Королевства Таиланд в Нур-Султане.

На данный момент Таиланде действуют две туристические программы: «Песочница Пхукета» и «Самуи Плюс». Согласно им, в Королевство могут въезжать вакцинированные туристы, получившие полную дозу вакцины не менее чем за 14 дней до вылета. На сегодняшний день Министерством здравоохранения Королевства Таиланд сертифицированы следующие вакцины: CoronaVac/ Sinovac, Astra Zeneca, Janssen (Johnson&Johnson), Pfizer, Moderna, Vero Cell, Covisheld, Sputnik V.

Московский офис Туристического управления Таиланда отмечает, что для правительства Таиланда здоровье местных жителей и туристов остается ключевым приоритетом. Направление было закрыто в течение полугода с начала пандемии, далее было доступно для посещения при условии соблюдения карантинных ограничений. Сегодня Таиланд, наконец, готов принимать туристов без обязательного карантина. Новые программы и инициативы местных властей, а также возобновление выдачи виз по прилете, несомненно, будут способствовать восстановлению туристического потока из Казахстана в Королевство.