Казахстанские тренеры по теннису получили возможность получить международную категорию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе Федерации тенниса Казахстана на кортах теннисного центра «Даулет» завершился 12-дневный семинар для тренеров ITF Level 1, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Курсы предназначены для тренеров игроков начального и среднего уровня (Level-1). Обучение было ориентировано на наставников, работающих с игроками на уровне начальной подготовки и учебно-тренировочном этапе. Программа включала теоретические и практические экзамены. Допуск участников был согласно установленным критериям. Подано было 58 заявок, но только 25 кандидатов из различных регионов были приглашены на данные курсы. Федерация тенниса Казахстана планирует организовать еще один подобный семинар до конца года. Наставником была преподаватель курсов ITF 1 и 2 уровней - Ирина Чичмарова. От имени Федерации тенниса Казахстана выражаю ей огромную благодарность за уделённое время и качественное обучение», - подчеркнул координатор развития игроков до 14 лет ФТК Шухрат Каюмов.

Все участники получили сертификаты о прослушивании курсов ITF Level-1 (80 часов). Итоги будут подведены по результатам сдачи трёх экзаменов. Участники, успешно их сдавшие, получат международную категорию Первого уровня (Level-1).

Казахстанский теннисист Тимур Хабибулин отметил актуальность проведения подобных семинаров.

«Курсы прошли просто шикарно, хотя, честно сказать, я этого уровня даже не ожидал. Педагог Ирина - это человек с большой буквы. Столько информации передать такому количеству тренеров за 10 дней - это невероятно. Лично я получил море эмоций. В начале курса было тяжело перестроиться именно на детский теннис, так как, ранее не имел опыта работы с детьми. Узнал очень много нового о детях в плане психологии. Про свою карьеру могу сказать, что обстоятельства заставили отложить ракетку и попробовать себя в чём-то новом. Как мы все знаем, нужно уметь адаптироваться, жизнь полна вариантов. Организация семинара приятно удивила, за что спасибо Федерации тенниса Казахстана и лично Шухрату. Поможет ли данный опыт в дальнейшем? Несомненно, нет предела совершенству», - отметил он.

Ежегодно Федерация тенниса Казахстана проводит семинары по программе сертификации и обучения тренеров, в том числе, по международным стандартам (ITF Coach Education Programme) с привлечением авторитетных топ-специалистов.