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Казахстанские теннисисты завершили выступление на турнире в США

13 Ноября 2020 13:00
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Казахстанские теннисисты завершили выступление на турнире в США

КЭРИ. КАЗИНФОРМ - Кэри (США) продолжается международный теннисный турнир «Cary Challenger», который входит в число соревнований ATP Challenger. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

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Казахстанский дуэт Александр Недовесов и Андрей Голубев в четвертьфинале турнира уступили дуэту Денис Новиков (США) / Теймураз Габашвили (Россия). Поединок завершился со счетом 4: 6, 6: 4, 3:10.

Еще один казахстанский теннисист Дмитрий Попко , выступающий в паре с поляком Питером Полански, также уступил в четвертьфинале соревнований. Соперниками международного дуэта стали Сем Вербек (Нидерланды) / Хантер Риз (США). Встреча завершилась со счетом 6: 7, 5: 7.

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#Спорт   #США  
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