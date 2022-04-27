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Казахстанские теннисисты-юниоры узнали соперников в 1/4 финала отбора к чемпионату мира

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
27 Апреля 2022, 20:37
Казахстанские теннисисты-юниоры узнали соперников в 1/4 финала отбора к чемпионату мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нью-Дели завершились матчи группового раунда квалификации зоны Азия/Океания к юниорскому командному чемпионату мира, передает МИА «Казинформ» с ссылкой на пресс-службу ФТК.

Наши юноши победили сборную Пакистана со счетом 2:0 и с первого места вышли в четвертьфинал.

Завтра казахстанцам за выход в полуфинал предстоит сыграть с командой Гонконга.

Ранее сообщалось, что в Нью-Дели на групповом этапе квалификации зоны Азия/Океания юниорского World Junior Tennis Competition 14&under наши юниоры разгромили сборную Шри-Ланки со счетом 3:0.

Честь страны на престижном командном турнире защищают Дамир Жалгасбай, Зангар Нурланулы, Даниэль Тазабеков.

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