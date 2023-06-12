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    11:00, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    Казахстанские теннисисты взлетели в рейтинге ATP после «Ролан Гаррос»

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    Photo: ktf.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила актуальную версию рейтингов спортсменов в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На первое место вышел сербский победитель «Ролан Гаррос»-2023 Новак Джокович, который сместил на вторую строчку испанца Карлоса Алькараса, а замыкает тройку лидеров теперь россиянин Даниил Медведев.

    Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик поднялся на четыре позиции и стал 47-м. Тимофей Скатов взлетел на 12 пунктов — теперь он 135-й.

    В парном разряде Александр Недовесов отыграл сразу пять строчек и расположился на 59-м месте, Андрей Голубев сместился на одну отметку вниз, став 81-м.


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