Казахстанские теннисисты взлетели в рейтинге ATP после «Ролан Гаррос»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила актуальную версию рейтингов спортсменов в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На первое место вышел сербский победитель «Ролан Гаррос»-2023 Новак Джокович, который сместил на вторую строчку испанца Карлоса Алькараса, а замыкает тройку лидеров теперь россиянин Даниил Медведев.

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик поднялся на четыре позиции и стал 47-м. Тимофей Скатов взлетел на 12 пунктов — теперь он 135-й.

В парном разряде Александр Недовесов отыграл сразу пять строчек и расположился на 59-м месте, Андрей Голубев сместился на одну отметку вниз, став 81-м.