Казахстанские теннисисты выступили на международных турнирах

ПОДГОРИЦА. КАЗИНФОРМ - В городе Подгорица (Черногория) прошёл турнир серии Тennis Europe до 12 лет – «RIO VERDE CUP», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанец Михаил Мищенко с черногорцем Вуком Крстаичем выиграли парные соревнования. В финале они одолели в двух сетах россиян Петра Бочарова и Мирослава Морозова – 6:1, 6:4.

В столице Узбекистана завершился престижный международный юниорский турнир серии ITF четвертой категории до 18 лет. Еркежан Арыстанбекова в дуэте с россиянкой Владой Минчевой стала финалисткой парного разряда. В решающей игре казахстанско-российская пара в напряженной борьбе в трех сетах уступила Александре Азарко (Беларусь)/Анне Хайкис (Узбекистан) со счетом 6:7, 6:2, 7:10.

В Ташкенте до ¼ финала одиночного разряда дошли: Сандуша Кенжебаева, которая проиграла Владе Минчевой (Россия) 3:6, 3:6, Еркежан Арыстанбекова - уступила Анне Хайкис (Узбекистан) 3:6, 0:6, Мария Синицына, которой не хватило совсем немного, чтобы одолеть Александру Азарко (Беларусь) 6:4, 4:6, 1:6.

У юношей в одиночке в четвертьфинале свои матчи проиграли: Ерасыл Ердилда, уступивший первой ракетке соревнования Максиму Шину (Узбекистан) 2:6, 2:6, и Макс Батютенко, который также не смог остановить местного теннисиста Амира Милушева – 4:6, 7:6, 3:6.